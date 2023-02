Bacharach bol známy romantickými a melancholickými baladami na pomedzí jazzu a popu a pravidelne sa umiestňoval na popredných miestach hitparád na oboch stranách Atlantiku. Bol držiteľom cien Grammy, Oscara a Tony, dodala agentúra AP.

Jeho obľúbenou interpretkou bola Dionne Warwicková, ale Bacharach, zvyčajne v tandeme s textárom Halom Davidom - s ktorým vytvoril jedno z najúspešnejších partnerstiev v hudobnom priemysle - vytvoril prvotriedny hudobný materiál aj pre Arethu Franklinovú, Dustyho Springfielda, Toma Jonesa a mnohých ďalších.

EBE 23 Los Angeles - archív - Na snímke uprostred americký hudobný skladateľ Burt Bacharach pózuje s cenou Oscara za hudbu ku kultovnému filmu Butch Cassidy and the Sundance Kid na 42. ročníku udeľovania filmových cien v Los Angeles 7. apríla 1970. Bacharach zomrel prirodzenou smrťou v stredu 8. februára 2023 vo veku 94 rokov doma v Los Angeles. FOTO TASR/AP Zdroj: AP

Elvis Presley, Beatles a Frank Sinatra patrili medzi nespočetných umelcov, ktorí Bacharachove piesne prebrali. Naspievali alebo nasamplovali ich však aj White Stripes, Twista a Ashanti.

Podľa agentúry AP Bacharach triumfoval v mnohých umeleckých formách. Bol osemnásobným držiteľom Grammy a trojnásobným držiteľom ceny Oscar za filmovú hudbu - ocenený bol soundtrack k filmu Butch Cassidy a Sundance Kid a za pieseň Raindrops Keep Fallin' on My Head.

Ďalšieho oscara získal v roku 1982 spolu so svojou vtedajšou manželkou, textárkou Carole Bayerovou Sagerovou, za skladbu Best That You Can Do z filmu Arthur.

Bol jedným z najrozporuplnejších skladateľov populárnej hudby. Pre svojich odporcov - často rock'n'rollových fundamentalistov - sa jeho meno spája s easy listeningom, ktorý odkazuje na hudbu z výťahov a medzinárodných hotelových lobby.

Jeho tvorba je síce "ľahká" a uchu lahodiaca, ale vzácne zložitá, upozorňovali hudobní kritici. Pre svojich obdivovateľov, medzi ktorých patrili napríklad aj členovia skupiny Oasis, však zostane géniom popu.

Hitom v Československu bola svojho času Bacharachom zložená pieseň Proč mě nikdo nemá rád v podaní Heleny Vondráčkovej.

