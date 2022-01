Čerstvá učiteľka Ashling Murphyová si v stredu popoludní išla zabehať v meste Tullamore popri kanáli neďaleko Digbyho mosta, uvádza Denník N. Tam ju napadol útočník, ktorý ju začal škrtiť. Páchateľa však vyrušil príchod dvoch žien a z miesta činu utiekol.

Murphyová bola v čase príchodu zdravotníkov ešte nažive. Napriek snahe sa ju už nepodarilo zachrániť. Motív vraždy nie je známy, miestna polícia pracuje s verziou, že išlo o "náhodný zločin osamelého muža".

Policajti najskôr zadržali 40-ročného muža. Už vo štvrtok ho však prepustili a zbavili všetkých podozrení. Do pozornosti polície sa dostal Slovák po tom, čo vo štvrtok prišiel do nemocnice v Dubline. Na rukách a tvári mal poranenia, ktoré nevedel dostatočne objasniť. Lekárom sa to nezdalo a kontaktovali políciu.

Podľa informácií The Times má byť páchateľom muž zo Slovenska, ktorý je otcom troch detí. Polícia muža zatkla pre podozrenie z vraždy. Zabavila aj jeho oblečenie a zdravotnícky materiál, ktorým ho ošetrili v nemocnici. V súčasnosti chcú porovnať jeho DNA so vzorkou, ktorú našli na mieste činu.

V meste Tullamore sa od minulého týždňa konajú spomienkové udalosti. Prípad zburcoval obyvateľov, ktorí vyšli do ulíc. Na spomienkových pochodoch sa zúčastnili aj žiaci zavraždenej Ashling. V rukách držali fotky mladej učiteľky s nápisom "Lietaj vysoko v nebi, naše žiarivé svetlo".

