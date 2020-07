Poplach v kráľovskej rodine: Saudskoarabského kráľa hospitalizovali pre zápal žlčníka

Saudskoarabského kráľa Salmána prijali do nemocnice v Rijáde, aby sa podrobil vyšetreniam súvisiacim so zápalom žlčníka. Oznámil to v pondelok saudskoarabský kráľovský dvor vo vyhlásení, ktoré zverejnila štátna tlačová agentúra SPA.