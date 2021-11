Požiar vypukol na treťom poschodí sedempodlažnej budovy na Boulevard des Capucines okolo 10.30 h. Z miesta požiaru stúpajú do ovzdušia veľké kúdole dymu.

Parížska polícia na sociálnej sieti Twitter uviedla, že na mieste zasahujú hasiči a požiadalia obyvateľov Paríža, aby sa miestu vyhýbali. Podľa francúzskej spravodajskej televízie BFMTV zasahuje na mieste až 120 hasičov.

Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

Large fire breaks near the Place de L'Opera Square in Central Paris, France.



(Video: @BFMTV) pic.twitter.com/QJ9bYClJg8