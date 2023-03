Poľsko zvýši výrobu munície. Varšava v tejto súvislosti spúšťa nový národný program v hodnote približne 427 miliónov eur. Oznámil to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki po tom, ako sa na tom dohodla vláda, informuje TASR na základe správ agentúr PAP a DPA.

Morawiecki na tlačovej konferencii uviedol, že cieľom programu s rozpočtom takmer dve miliardy zlotých (430 mil. EUR) je rozšíriť poľskú výrobu munície s cieľom zabezpečiť dostatočné dodávky pre Ukrajinu. Zvýšenie výroby je podľa neho nevyhnutné vzhľadom na súčasné potreby Ukrajiny v oblasti munície, ktoré ďaleko presahujú kapacity väčšiny štátov NATO.

"Rada ministrov dnes prijala uznesenie o národnom muničnom programe, programe, ktorý zvýši poľskú produkciu munície," povedal Morawiecki. "My a naši najbližší spojenci Američania, ako aj naši ďalší partneri z NATO, máme veľa poznatkov o množstve munície, ktoré sa spotrebúva... na bojisku. A to je oveľa, oveľa viac, ako má väčšina krajín NATO k dispozícii alebo by mohla poskytnúť Ukrajine," dodal.

Vláda podľa premiéra plánuje do programu nasmerovať až dve miliardy zlotých. Morawiecki dodal, že sa očakáva zvýšenie poľskej výroby munície v priebehu jedného až dvoch rokov.