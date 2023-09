"Vzhľadom na to, že 8. septembra boli zverejnené usmernenia Európskej komisie týkajúce sa zákazu vstupu automobilov registrovaných v Rusku do EÚ, tento zákaz bude na poľských hraniciach platiť od zajtra (17. 9.) a vstúpi do platnosti dnes o polnoci (zo soboty na nedeľu)," uviedol Kamiňski.

Podľa neho sa zákaz bude vzťahovať na všetky osobné vozidlá – vrátane komerčných a súkromných – registrované v Rusku bez ohľadu na to, či je vlastník občanom Ruska alebo iného štátu. Na nákladné vozidlá registrované v Rusku sa zákaz vstupu do Poľska už vzťahoval.

"Teraz túto záležitosť uzatvárame. Do Poľska sa nedostanú žiadne ruské autá. Platí pravidlo, že auto registrované v Rusku nemá právo vstúpiť do Poľska," vyhlásil Kamiňski s tým, že ide o ďalšiu formu sankcií uvalených na Moskvu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko podľa neho v súčasnosti predstavuje hrozbu pre medzinárodnú bezpečnosť.

Agentúra Reuters pripomenula, že vlani zakázalo Poľsko a pobaltské štáty – Litva, Estónsko, Lotyšsko – vstupovať ruským turistom na ich územie.