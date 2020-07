Prieskumy naznačujú, že výsledky hlasovania budú zrejme veľmi tesné. Rozdiely v preferenciách oboch kandidátov sú v rozmedzí štatistickej chyby, takže ani jeden z nich si nemôže byť svojím víťazstvom istý.

Ak by voľby vyhral Andrzej Duda, poľská vládna konzervatívna strana Právo a spravodlivosť (PiS) vedená Jaroslawom Kaczyňským by si upevnila pozície najmenej do roku 2023, keď budú najbližšie parlamentné voľby.

Voľby sprevádzajú prísne epidemiologické opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Občania si musia pred vstupom do volebnej miestnosti vydezinfikovať ruky, mať na tvári rúška a na rukách rukavice a zachovávať bezpečný odstup od iných ľudí. Rovnaké pravidlá platia aj pre členov volebných komisií.

Volebné miestnosti musia byť dobre vetrané a hlasovacie urny pravidelne dezinfikované. Prezidentské voľby v Poľsku sa považujú za hlasovanie o podpore súčasnej vlády, ktorá podporuje Andrzeja Dudu. Jeho víťazstvo by PiS posilnilo, zatiaľ čo jeho prehrou by sa mohla "začať erózia vlády PiS", napísala agentúra DPA.

V prvom kole prezidentských volieb v Poľsku, ktoré sa konalo 28. júna, získal Duda 43,5 percenta hlasov. Trzaskowského, ktorý má rovnako ako Duda 48 rokov, volilo 30,46 percenta voličov.