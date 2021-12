Režim Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka vrátil do Iraku a Sýrie okolo 3000 migrantov, ale v Bielorusku ich ešte zostáva oveľa viac - približne 7000. Uviedol to v utorok hovorca poľského ministra pre koordináciu tajných služieb Stanislaw Žaryn.

Žaryn podľa agentúry PAP konštatoval viditeľný pokles v počte pokusov o ilegálny prechod migrantov na poľskú stranu hranice s Bieloruskom. Upozornil však, že z toho "netreba unáhlene vyvodzovať závery, že kríza už doznieva."

Vysvetlil, že to "nemusí byť dôsledok nejakej dlhodobej zmeny stratégie Lukašenkovho režimu".

Podľa Žaryna poľská strana skôr očakáva, že "vstúpime do fázy plazivej destabilizácie a návratu k taktike vysielania malých skupín na rôzne miesta našej hranice s cieľom hľadať menej chránené miesta". Hovorca upozornil, že v pozadí je "veľmi cynická hra bieloruských predstaviteľov, ktorí často začínajú preberať iniciatívu a vedú útoky či provokácie" priamo pri poľskej hranici.

Spomenul v tejto súvislosti nedávne hádzanie pyrotechniky na hranicu, čoho sa údajne dopustili príslušníci bieloruských zložiek. Dodal, že bieloruské služby v poslednom čase šíria medzi migrantmi dva druhy fám. Na jednej strane sa im údajne

vyhrážajú, že ak sa im v najbližších dňoch nepodarí dostať na poľskú stranu, odvezú ich na letisko v Minsku a pošlú späť do Iraku alebo Sýrie. Šíria súčasne aj fámy o údajných, no neexistujúcich, rokovaniach medzi Západom a Lukašenkovým režimom, čo údajne má znamenať, že Európa môže v spore s Minskom ustúpiť. "Je to prezentované tak, že stačí chvíľu počkať, a bude možné vyvinúť určitý tlak na Európsku úniu, aby vpustila tých migrantov, ktorí sú už v Bielorusku," povedal Žaryn.

Zdôraznil, že poľská strana toto šírenie fám považuje za "budovanie základne a mobilizačného potenciálu medzi migrantmi, aby podnikali ďalšie útoky na poľskú hranicu".

V tejto súvislosti Žaryn vyslovil predpoklad, že bieloruské bezpečnostné služby vytvoria dobre vybranú skupinu migrantov, ktorí ostanú v Bielorusku dlhodobo a "budú zneužití na destabilizáciu situácie na vopred vybraných miestach na našej hranici".

Poľská pohraničná stráž v utorok informovala, že za posledných 24 hodín zaznamenala 116 nelegálnych pokusov o prekročenie hranice s Bieloruskom.

Agentúra BelTA v utorok uviedla, že z Minska do Iraku v utorok popoludní repatriujú ďalšiu skupinu migrantov.