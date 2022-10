Video podľa dostupných informácií natočil s profesionálnou filmovou hviezdou pre dospelých Nicole Sage. Pôvodne bolo zverejnené na jednej z pornostránok.

V jednom rozhovore pre spravodajský portál City and State dokonca podotkol, že tento počin pokladá za svoj „príspevok do konverzácie,“ lebo ako inak by mohol ako odborník na kybernetické operácie prejaviť solidaritu so sexuálnymi pracovníčkami? „Ak by som o tom len hovoril, nepreukázal by som oddanosť tejto problematike,“ uviedol pre médiá.

Pravdepodobnosť, že by táto porno nahrávka dopomohla Itkisovi pri zvolení do kongresu sa zdá byť mizivá a nereálna, ale jednoznačne zvýšila verejné povedomie o ňom.