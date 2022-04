Drogy boli uložené v palivovej nádrži lode AKT 1. Počas operácie, ktorá sa uskutočnila v stredu, bolo zadržaných päť členov posádky — štyria Turci a Gruzínec.

Loď zastavili 555 námorných kilometrov južne od Kanárskych ostrovov a následne odtiahli do ich hlavného mesta Las Palmas. Na to, že plavidlo AKT 1 môže prevážať drogy, upozornila španielske úrady agentúra MAOC-N so sídlom v Lisabone, ktorá koordinuje boj proti pašovaniu drog v Atlantiku.

Španielsko je hlavnou vstupnou bránou drog do Európy. Zásielky marihuany prichádzajú zo severnej Afriky a kokaín býva pašovaný z Latinskej Ameriky.