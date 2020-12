Brunela podľa vyhlásenia prokuratúry zadržali ešte v stredu na parížskom letisku Charlesa de Gaulla na základe obvinení zo znásilnenia, sexuálneho napadnutia maloletých osôb, obchodovania s ľuďmi a spoluúčasti na zločineckom sprisahaní. Prokuratúra nespresnila, či sa tento bývalý manažér modelingovej agentúry chystal odletieť alebo sa práve vrátil do Francúzska, píše agentúra AP.

Podľa nemenovaného zdroja agentúry AFP oboznámeného so situáciou sa Brunel chystal odletieť do Senegalu. Viac ako rok - až do jeho zadržania - sa nevedelo, kde sa nachádza. "Je to ohromná správa. Plačem od šťastia," uviedla bývalá holandská modelka Thysia Huismanová, ktorá tvrdí, že ju Brunel nadrogoval a znásilnil, keď mala 18 rokov.

Brunelov právnik vlani v októbri povedal, že jeho klient obvinenia dôrazne odmieta. Odmietol pritom tvrdenia o tom, že Brunel je na úteku a trval na tom, že jeho klient ochotný dostaviť sa na výsluch. Obvinenia voči Brunelovi sú súčasťou širšieho vyšetrovania údajného zneužívania žien a dievčat Epsteinom a blízkym okruhom jeho spoločníkov. Vyšetrovanie sa vo Francúzsku spustilo vlani v auguste, pripomína AP.

Brunel, ktorý bol šéfom modelingovej agentúry, udržiaval priateľské a finančné vzťahy s Epsteinom, obvineným v Spojených štátoch z obchodovania s ľuďmi a sexuálneho násilia na maloletých. Práve Brunel podľa amerických súdnych dokumentov získaval pre Epsteina mladé dievčatá. Francúzska polícia vlani v septembri vykonala prehliadku v sídle Brunelovej modelingovej agentúry v Paríži. Zároveň prehľadala aj Epsteinov luxusný byt neďaleko známeho Víťazného oblúku v Paríži.

Stíhanie samotného Epsteina v USA bolo zastavené po tom, ako ten 10. augusta vo vyšetrovacej väzbe na Manhattane v New Yorku spáchal samovraždu.