Policajti zakročili proti niektorým účastníkom niekoľkotisícového davu, ktorý sa napriek protipandemickým opatreniam zhromaždil v sobotu večer v parku Clapham Common v londýnskej štvrti Clapham - neďaleko miesta, kde 3. marca 33-ročnú Everardovú naposledy zachytila bezpečnostná kamera.

Police in London detained several protesters during a vigil for Sarah Everard, who was murdered at the age of 33 https://t.co/VsvvG6hwrV pic.twitter.com/g7jDPAyyef