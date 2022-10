Pre obchádzkovú trasu sú meškania 30 až 90 minút. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová.

Ide o vlaky linky Ex 1 Praha – Olomouc – Ostrava – Žilina/Varšava, linky Ex 2 Praha – Olomouc – Valašské Medziřičí – Púchov (- Žilina), linky Ex 3 Praha – Brno – Břeclav – Viedeň – Graz/Bratislava – Budapešť.

"Všetky vlaky premávajú v úseku Praha hl. n. - Kolín a späť odklonom cez stanicu Lysá nad Labem. Meškanie za odklonovým úsekom sa zvýši asi o 30 až 90 minút," priblížila Feik Achbergerová.

K dopravnej nehode malo dôjsť na traťovom úseku Český Brod – Poříčany, kde došlo k vykoľajeniu vlaku, poškodeniu trolejového vedenia a úniku nebezpečných látok. Podľa portálu Blesk viezol vlak benzén, desiatky obyvateľov z okolitých domov museli byť po nehode evakuovaní. Prerušená je aktuálne prevádzka v železničnom úseku Český Brod – Poříčany – Pecky, rovnako tak v traťovom úseku Poříčany - Sadská

V úseku Český Brod - Pecky premáva kyvadlová náhradná autobusová doprava. Z dôvodu núdze neobsluhuje náhradná doprava stanicu Poříčany.