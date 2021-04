Pohrebné plány zvyčajne nesú názov určitého britského mostu. Plán Philipovej poslednej rozlúčky dostal krycie meno "operácia Forth Bridge". Ide o železničný most v Škótsku, ktorý leží približne 14 kilometrov západne od centra Edinburghu. Najvyšším udeleným titulom princa Philipa je totiž práve vojvoda z Edinburghu.

Krycie meno plánu poslednej rozlúčky s kráľovnou Alžbetou II. je podľa britského denníka The Guardian "operácia London Bridge". Britskému premiérovi oznámia úmrtie kráľovnej heslom "London Bridge is down". Rovnaký plán pre následníka trónu Charlesa, princa z Walesu, nesie názov "operácia Menai Bridge" po jednom z waleských mostov.

Na príprave svojich pohrebných obradov sa podieľal aj samotný princ Philip. Podľa jeho inštrukcií mali byť jeho telesné pozostatky do dňa pohrebu tradične vystavené pre verejnosť. V ich blízkosti sa mala nachádzať čestná stráž zložená z vojenských jednotiek, ktorým princ Philip velil, a z príslušníkov jeho rodiny, približuje kráľovský odborník.

Podľa Rodana mala byť Philipova rakva - zdobená jeho admirálskou vojenskou čiapkou a námorným mečom - v deň pohrebu v sprievode vojenských jednotiek na čele s námornou pechotou prevezená na lafete ulicami hlavného mesta. Samotný smútočný obrad sa podľa odborníka mal odohrať v niektorom z londýnskych kostolov - s najväčšou pravdepodobnosťou vo Westminsterskom opátstve alebo v Katedrále sv. Pavla.

Na pohrebe sa okrem členov britskej kráľovskej rodiny mali zúčastniť aj príbuzní či iní hostia zo zahraničia, ako aj zástupcovia organizácií, ktorým princ Philip predsedal alebo nad nimi držal patronát.

V Kaplnke sv. Juraja na Windsorskom hrade, kde sa v sobotu uskutoční posledná rozlúčka s princom, sa podľa pôvodného plánu mal odohrať len súkromný obrad pre Philipovu najbližšiu rodinu, približuje Rodan.

Súčasná pandemická situácia však kráľovskú rodinu prinútila tento plán výrazne pozmeniť. Pôvodne sa malo na poslednej rozlúčke zúčastniť zhruba 800 ľudí, pandemické reštrikcie však počet účastníkov znížili na 30, a to len na princových najbližších rodinných príbuzných či princovho osobného tajomníka Archieho Millera Bakewella.

Slovenský veľvyslanec v Spojenom kráľovstve Róbert Ondrejcsák potvrdil, že z dôvodu pandemickej situácie veľvyslanci nedostali pozvánky na poslednú rozlúčku s princom Philipom. Prezidentka SR Zuzana Čaputová zaslala v piatok 9. apríla, teda v deň princovho úmrtia, sústrastný telegram britskej kráľovnej Alžbete II. Zdôraznila v ňom, že vojvoda z Edinburghu bol nezastupiteľnou oporou britskej monarchie a jeho oddanosť verejnej službe bola vzorom pre občanov Spojeného kráľovstva. Slovensko - rovnako ako aj ostatné krajiny EÚ - vzdalo zosnulému vojvodovi z Edinburghu úctu spustením vlajky na pol žrde na budovách veľvyslanectva a rezidencie, ktoré sa nachádzajú v Londýne.

