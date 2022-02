Ohlasované sťahovanie ruských jednotiek od spoločnej hranice Ruska s Ukrajinou "je zámerným trikom", ktorý má zmiasť USA a ďalšie štáty. Napísal to americký denník The Washington Post s odvolaním sa na vyjadrenia štyroch nemenovaných predstaviteľov americkej administratívy.

Podľa nich videozáznamy zverejnené ruským ministerstvom obrany a zaznamenávajúce údajný návrat vojenského personálu a techniky do miest ich trvalého nasadenia sú pokusom zamaskovať skutočné zámery Ruskej federácie. Ďalší dvaja nemenovaní americkí predstavitelia podľa denníka uviedli, že majú spravodajské informácie, ktoré poukazujú na plány Ruska použiť nejakú chemickú látku, ktorá znehybní civilistov, a vydávať to potom za útok "Ukrajincov".

Jeden z predstaviteľov naznačil, že Rusko by z tohto "útoku" mohlo obviniť aj Američanov. Ako povedal predstaviteľ západných spravodajských služieb, súčasné ruské aktivity v blízkosti hraníc s Ukrajinou sa zdajú byť viac než len vojenské cvičenie. "Všetko závisí od politického rozhodnutia, či zaútočiť alebo nie. Rusi aktívne vymýšľajú casus belli," uviedol zdroj zo spravodajských služieb.

Washington Post pripomenul, že aj minister zahraničných vecí USA Antony Blinken vo štvrtok na pôde Bezpečnostnej rady OSN vymenoval možnosti, ktoré by Rusko podľa neho mohlo použiť ako zámienku na intervenciu voči Ukrajine. Mohlo by podľa neho ísť o "vymyslené takzvané teroristické bombardovanie v Rusku", falošný masový hrob, zinscenovaný útok bezpilotných lietadiel na civilistov alebo "falošný, či dokonca skutočný, útok s použitím chemických zbraní".

Denník súčasne pripomenul, že americké úrady ešte musia predložiť dôkazy, ktoré im poslúžili ako základ ich tvrdení o pohyboch ruských vojsk alebo o pripravovaných operáciách Ruska "pod falošnou vlajkou". Rusko má pri hraniciach s Ukrajinou zhromaždených vyše 100.000 vojakov a ťažké zbrane. Západ sa preto v posledných týždňoch obával, že Rusko chce na susednú krajinu zaútočiť.

Moskva to popiera a aj keď v utorok oznámila, že časť vojakov už sťahuje do miest stálej dislokácie, západní lídri tvrdia, že realita je opačná: ruských vojakov pri hraniciach stále pribúda. Zároveň varujú, že útok na Ukrajinu stále hrozí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov tieto obavy Západu tento týždeň bagatelizoval, pričom upozornil, že postupný presun jednotiek - napr. do dejiska spoločných cvičení s Bieloruskom - trval niekoľko dní, preto aj ich návrat do miest trvalej dislokácie nemôže byť "vecou jedného dňa".

Spomínané vojenské cvičenie v Bielorusku, v dosahu ukrajinských hraníc, sa má skončiť v nedeľu. Americké ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok neskoro večer uviedlo, že Blinken súhlasil so stretnutím s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. Uskutoční sa na budúci týždeň pod podmienkou, že Moskva sa zdrží útokov na Ukrajinu, uviedol hovorca Blinkenovho rezortu Ned Price. "Ak (Rusi) v najbližších dňoch zaútočia, bude jasné, že to s diplomaciou nikdy nemysleli vážne," dodal.