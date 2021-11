"Dostávame správy o zlej situácii celých rodín," dodal premiér, ktorý napriek tomu, že povinnosť nosenia rúška v exteriéroch nariadila vláda až od soboty, absolvoval rozhovor s prekrytými hornými dýchacími cestami.

Podľa jeho slov aj tí, čo odmietajú vakcínu, prídu na to, že buď sa zaočkujú, alebo zomrú. "Aktuálne silnie štvrtá vlna koronavírusovej pandémie, to najťažšie obdobie ešte len prichádza. Počty infikovaných budú stúpať, vírus môže nakaziť každého. Nie je však jedno, s akými následkami," zdôraznil Orbán s poznámkou, že piata vlna pandémie nebude vtedy, ak sa každý zaočkuje. Premiér pripustil, že v decembri už bude možné s povolením rodičov očkovať aj deti vo veku od piatich do 12 rokov.

Ministerský predseda pripomenul, že v rezorte vnútra a zdravotníctva platí zákaz rozviazania pracovného pomeru. "Máme situáciu, v ktorej treba uznať, že z istých profesií teraz nemožno odísť," uzavrel. Vo štvrtok v Maďarsku evidovali aktuálne 121.138 infikovaných. Zaočkovaných vakcínou proti covidu bolo 6.013.007 ľudí, z ktorých takmer 5,8 milióna dostalo dve dávky a vyše 1,7 milióna aj tretiu dávku očkovacej látky. Od začiatku pandémie potvrdili v Maďarsku do štvrtka už 987.199 prípadov COVID-19. Ochorenie si v tomto období vyžiadalo 32.645 obetí.