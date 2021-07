WHO to odôvodnila tak, že prenos koronavírusu sa zvýši bez ohľadu na vysokú mieru zaočkovania obyvateľstva. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP. Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan na otázku o plánoch Anglicka zrušiť od 19. júla väčšinu svojich obmedzení proti koronavírusu na tlačovej konferencii odpovedal: "Vyzývam na extrémnu opatrnosť pri úplnom rušení opatrení na ochranu verejného zdravia a spoločnosti v tomto období, pretože to bude mať následky."

Rekordné čísla v Británii

Spojené kráľovstvo zaznamenalo prvýkrát od januára vyše 30.000 nových prípadov nákazy koronavírusom za deň, práve v čase, keď sa britská vláda pripravuje na zrušenie všetkých zvyšných obmedzení v Anglicku zavedených v rámci lockdownu. Oficiálne vládne údaje v stredu ukázali ďalších 32.548 prípadov nákazy, čo je najvyšší počet od 23. januára. Väčšinu jari sa prípady infekcie držali pod hranicou 5000. Prudký nárast prípadov však zrejme spôsobil príchod nákazlivejšieho delta variantu koronavírusu, prvýkrát zisteného v Indii.

Minister zdravotníctva Sajid Javid pripustil, že prípady nákazy môžu toto leto dosiahnuť denné maximum 100.000, čo je počet infikovaných, aký sa počas predchádzajúcich vĺn pandémie nedosiahol. Vláda britského premiéra Borisa Johnsona dúfa, že rýchle očkovanie obyvateľstva vytvorilo múr imunity. To podľa jej tvrdení obmedzí počet hospitalizácií a úmrtí.

Vedci a lekári vyzvali Johnsona, aby odložil "nebezpečné" uvoľňovanie opatrení

