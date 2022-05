Šírín abú Aklaová (51) patrila k známym palestínskym novinárom a pracovala pre katarskú televíziu al-Džazíra. V Džaníne monitorovala zásah izraelských bezpečnostných zložiek, pričom mala na sebe nepriestrelnú vestu s označením PRESS a údajne aj prilbu.

Razie na okupovanom západnom brehu Jordánu uskutočňuje Izrael v posledných týždňoch takmer denne. Súvisí to so sériou útokov v Izraeli, z ktorých mnohé spáchali práve Palestínčania z Džanínu a jeho okolia. Mesto, a najmä jeho utečenecký tábor, je už dlho známe ako bašta palestínskych militantov.

Okrem Aklaovej bol v stredu pri streľbe zranený aj ďalší palestínsky novinár, pracujúci pre denník al-Kuds sídliaci v Jeruzaleme. Jeho stav je stabilizovaný.

Podľa správy denníka The Times of Israel izraelská armáda k incidentu uviedla, že počas operácie v utečeneckom tábore Džanín sa izraelskí vojaci stali terčom intenzívnej paľby zo strelných zbraní a podozrivé osoby do nich hádzali aj rôzne výbušné zariadenia. Izraelské sily preto paľbu opätovali.

Armáda informovala, že preveruje okolnosti zranenia palestínskych novinárov vrátane hypotézy, že boli zranení pri paľbe palestínskej strany.

Palestínske úrady túto hypotézu zamietli. Tvrdia, že novinárka utrpela smrteľné zranenie následkom paľby z pozícií izraelskej armády, dodali The Times of Israel. Potvrdzujú to údajne aj výpovede očitých svedkov.

EÚ a USA žiadajú nezávislé vyšetrovanie zabitia palestínskej novinárky!

