Španielsko musí odškodniť ženu, ktorá bola nútená počas pôrodu podstúpiť cisársky rez so zviazanými rukami, a to bez svojho súhlasu a bez prítomnosti svojho manžela. Rozhodol o tom vo štvrtok Výbor OSN pre odstránenie všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).

Táto žena sa podľa výboru OSN stala obeťou "násilia pri pôrode, špecifického druhu násilia páchaného na ženách, ktoré je v zdravotníckych systémoch široko rozšírené, vo svojej podstate systematické a hlboko zakorenené".

Utrpenie tejto ženy sa začalo, keď prišla v 38. týždni tehotenstva do nemocnice v severnom Španielsku po tom, ako je praskla plodová voda.

"Následne musela bez akéhokoľvek lekárskeho odôvodnenia podstúpiť cisársky rez bez prítomnosti svojho manžela, pričom mala zviazané ruky," uvádza CEDAW vo vyhlásení.

V dôsledku tejto udalosti trpí táto žena podľa výboru OSN "trvalou fyzickou a mentálnou traumou" a Španielsko jej musí poskytnúť "primeranú náhradu za spôsobené škody". CEDAW v správe ženino meno neuviedol.

Výbor zároveň od Španielska požaduje, aby boli každej žene vo všetkých štádiách tehotenstva vždy poskytnuté všetky potrebné informácie, aby sa každá z nich mohla informovane rozhodnúť a poskytnúť súhlas k navrhovanému spôsobu liečby.

CEDAW okrem toho prišiel k záveru, že žena, ktorá sama podala prípad na španielsky súd, bola počas súdneho procesu "vystavená rodovým stereotypom a diskriminácii". Počas jej snahy o nastolenie spravodlivosti v Španielsku jej bolo totiž povedané, že rozhodnutie o vykonaní cisárskeho rezu je na lekárovi a "psychická trauma, ktorú utrpela, sa odvíja od toho, ako je daná udalosť vnímaná".

"Ak by boli lekári i sestry dodržiavali všetky platné štandardy a protokoly, je možné, že by táto obeť bola porodila prirodzene a nebola by musela absolvovať zákrok, ktorý jej spôsobil fyzickú a mentálnu traumu", uviedla členka výboru OSN Hiroko Akizukiová.