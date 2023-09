Okrem početných sexpárty si Rosie zažila aj hrôzostrašné chvíle, keď ju prenasledoval stalker, ktorý ju chcel vykŕmiť na smrť. Ten ju objavil práve na platforme OnlyFans, kde mala plus-size modelka veľa fanúšikov najmä mužského pohlavia.

Rosie s konfekčnou veľkosťou 6XL tvrdí, že večierkami a záujmom mužov zo sociálnych sietí si kompenzovala vlastný pocit, že nie je dosť dobrá.

Po týchto nepríjemnostiach si influencerka zmazala profily na Only Fans aj ďalších sexstránkach a snaží sa vydať na zdravšiu cestu životného štýlu. Zdroj: Instagram/@quirkyloverosee

"Urobila som čokoľvek, aby som sa cítila nažive. Už by som na sexuálne večierky nechodila. Bola som na nejakých súkromných večierkoch, ktoré boli úžasné, zábavné, skvelé a roztomilé," priznala infuencerka v podcaste We're All Insane. Na video upozornil portál Topky.

Ľudia, ktorí večierky organizovali, často na sex používali postele svojich detí a išlo im čisto len o peniaze, ktoré z nich získajú.

Modelka začala podľa vlastných slov priberať potom, čo bola počas dospievania sexuálne zneužitá. Pozornosť od opačného pohlavia hľadala najskôr na sexstránke Chaturbate, kde ju muži povzbudzovali, aby jedla viac a viac. Niektorým pánom sa páčia obézne ženy a čím väčšie, tým lepšie.

Pozornosť od opačného pohlavia hľadala najskôr na sexstránke Chaturbate, kde ju muži povzbudzovali, aby jedla viac a viac. Zdroj: Instagram/@quirkyloverosee

Rosie sa podelila o svoju nepríjemnú skúsenosť so stalkerom, s ktorým sa zoznámila práve na spomínanom webe. Ten si zistil, kde býva, a tak ju zmanipuloval, že podviedla svojho vtedajšieho priateľa.

"Doslova mi poslal ich spoločné akty, predstieral, že je ona a povedal mi, aby som sa od neho držala ďalej. Poslal mi aj videá, na ktorých bola po operácii na zníženie hmotnosti, čo je jeden z dôvodov, prečo ju nenávidel, pretože podstúpila operáciu na zníženie hmotnosti a schudla."

Po týchto nepríjemnostiach si influencerka zmazala profily na OnlyFans aj ďalších sexstránkach a snaží sa vydať na zdravšiu cestu životného štýlu.

