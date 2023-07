JB 13 Fumicino - Pasažieri stoja pred monitorom s časmi na odbavenie svojich letov počas národného štrajku pozemného personálu letiska a odbavovacích služieb na rímskom letisku Fumicino, v Ríme 15. júla 2023. FOTO TASR/AP Passengers stay in front of a video screen with the check-in times for flights during a nationwide strike of airports ground staff, and check-in services at Rome's Fiumicino International airport in Fumicino, Italy, Saturday, July 15, 2023. (AP Photo/Gregorio Borgia)

Zdroj: Gregorio Borgia