Cyperská republika preradila Slovensko s platnosťou od 20. mája späť do zoznamu štátov červenej kategórie. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na svojej webovej stránke, kde zároveň zverejnilo kroky, ktoré treba podstúpiť pred príletom a po prílete na ostrov z krajiny v červenej kategórii.

Cestujúci zo Slovenska na Cyprus musia v prvom rade absolvovať molekulárny PCR test, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín. Musia tiež vyplniť formulár Cyprus Flightpass a nahrať do žiadosti certifikát preukazujúci negatívny výsledok PCR testu.

Okrem toho však musia podstúpiť PCR test aj priamo na letisku po prílete na Cyprus, a to na vlastné náklady. Do výsledku druhého testu musia ostať v domácej izolácii, výsledok by mal prísť v SMS. Testovanie sa netýka detí mladších ako 12 rokov.

Cestujúci z ktorejkoľvek krajiny, ktorí preukážu, že boli zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 všetkými požadovanými dávkami registrovanej vakcíny, sú oslobodení od absolvovania testov PCR tak pred príchodom, ako aj po príchode na Cyprus.

Podmienkou je, že medzi poslednou dávkou vakcíny a dátumom cesty uplynul požadovaný počet dní. "Ani platné osvedčenie o očkovaní však neoslobodzuje cestujúcich od vyplnenia on-line žiadosti 24 hodín a menej pred nástupom do lietadla. Aj na očkovaných cestujúcich sa naďalej vzťahuje náhodné testovanie na letiskách," podotýka rezort slovenskej diplomacie.