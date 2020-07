Riziko nákazy v Chorvátsku je vysoké najmä preto, lebo ide o turisticky vyhľadávanú krajinu, ktorú každoročne navštívia aj tisíce slovenských turistov. Len včera Česi medializovali správy, že minimálne dvaja nakazení dovolenkári si COVID-19 priniesli práve z tejto destinácie.

Chorvátsko zatiaľ nie je v európskom meradle brané ako nebezpečná krajina, no ak bude počet prípadov pribúdať, nepochybne sa do tohto zoznamu, do ktorého patrí už aj Bulharsko, dostane. Minulý týždeň Chorvátsku podľa denníka Jutarnji list patrilo medzi šesť krajín s najvyšším šírením koronavírusu.

Aktuálny prehľad o počte nakazených v Chorvátsku. Zdroj: koronavirus.hr

V piatok úrady hlásili rekordných 116 nových prípadov, no už v sobotu sa latka posunula na 140. V pondelok pribudlo 52 nakazených a jeden mŕtvy. Aktuálne sa od začiatku pandémie v Chorvátsku vyskytlo 3827 nakazených osôb, pričom 120 epidémii podľahlo.

Chorvátsky premiér Plenkovič podstúpi test na koronavírus