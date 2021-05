Zdravšia planéta vďaka skvelému nápadu napríklad zo Slovenska? O pár týždňov sa to môže stať realitou. Odštartuje totiž GreenHack, najväčšia inovačná online akcia v strednej Európe zameraná na udržateľnosť.

Hlásiť sa do nej môže každý, kto chce svojím inovatívnym prístupom prispieť k záchrane planéty. Účastníkov čaká 11 výziev zameraných na recykláciu, obalové materiály, zmeny klímy či nadmernú spotrebu. Na ich vyriešenie budú mať 36 hodín a získať môžu spolu až 5000 eur.

GreenHack je medzinárodný hackathon zameraný na udržateľný rozvoj a výzvy, ktorým môže v budúcnosti čeliť naša planéta. Počas dvoch dní sa virtuálne stretnú študenti, etickí hackeri, vývojári, dizajnéri aj technológovia, aby využili svoj potenciál na riešenie problémov z oblasti recyklácie obalov či odpadov, úspor energie v budovách alebo predĺženie životnosti výrobkov.

Veľké firmy spájajú sily

Celkovo 11 výziev pre účastníkov zadalo 8 spoločností, pričom najviac výziev pochádza z dielne Plzeňského Prazdroja. Napriek tomu, že na pražský hackathon sa môžu prihlásiť riešitelia z celého sveta, niektoré výzvy sú viazané priamo na Slovensko. „Výroba špičkových pív z prvotriednych surovín pre nás ide ruka v ruke s udržateľným podnikaním a ochranou prírody. Uvedomujeme si, že je dôležité nielen to, ako vyrábame naše značky, ale aj v akých obaloch ich predávame. Preto sme do GreenHacku šli až s troma výzvami, pričom jedna z nich reaguje na zálohový systém, ktorý sa na Slovensku pripravuje,“ hovorí Petra Krumlová, manažérka inovácií.

Spoločnosť Plzeňský Prazdroj ako líder v udržateľnosti zamerala dve svoje výzvy na recykláciu – s podporou inovátorov z celého sveta sa snaží nájsť riešenie na uskladnenie a prepravu nepoškodených plechoviek pred ich vrátením do predajne v rámci zálohového systému, ale aj na to, ako zrecyklovať nevratné fľaše tak, aby mali ďalšie využitie.

Nové nápady inovátorov by rada privítala aj značka Pilsner Urquell, ktorej výzvou je udržateľné darčekové balenie jej výrobkov.

Preč s neekologickými obalmi

„Značka Pilsner Urquell je už takmer 180 rokov symbolom piva, ktoré zmenilo svet. Na tento odkaz chceme nadviazať a posunúť ho do novej roviny, preto sme vykročili na cestu k udržateľnosti. Po odstránení hliníkovej fólie a plastovej nálepky sa naša fľaša stala stopercentne recyklovateľnou, no chceme ísť ešte ďalej – aj do tzv. sekundárnych obalov. Veríme, že výsledkom našej výzvy bude inteligentný dizajn, v ktorom sa bude snúbiť estetika s funkčnosťou,“ hovorí Zuzana Dudová, manažérka značky.

Medzi ďalšie výzvy, ktoré majú odľahčiť planétu, patrí šetrenie energie, ktoré by privítala ČSOB, ale aj dlhšia životnosť pre nábytok, na ktorom by pri úspešnom riešení mohla stavať IKEA. S výzvou, ktorá je určená len pre tímy z Česka a Slovenska, prišla spoločnosť BASF. Medzi vyzývateľov sa radí aj Skanska, Operátor ICT aj český kraj Vysočina.

Do európskeho inovačného maratónu sa môžu záujemcovia prihlásiť do 10. júna na greenhack.eu. Maratón sa uskutoční 11. a 12. júna, pričom víťazné tímy si rozdelia spolu až 5000 eur. Organizátori očakávajú, že do online riešenia výziev sa zapoja asi dve stovky účastníkov z celého sveta.