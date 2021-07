Federálna služba vzdušnej ochrany lesov (Avialesoochrana) za uplynulých 24 hodín v krajine uhasila 115 lesných požiarov a naďalej sa aktívne pracuje na uhasení 307 lesných požiarov s celkovou rozlohou 1,01 milióna ha.

Situácia s lesnými požiarmi je najhoršia v Jakutskej republike

V Jakutskej republike v súčasnosti evidujú 177 lesných požiarov s rozlohou takmer 900.000 hektárov. Za posledných 24 hodín tam uhasili približne 40 požiarov. Oheň sa však v piatok priblížil k niekoľkým dedinám.

Rozsiahle lesné požiare okrem toho zaznamenali aj na Čukotke, kde sa vyskytlo 15 požiarov s rozlohou prevyšujúcou 45.000 hektárov, na Kamčatke – tri požiare s rozlohou takmer 35.000 hektárov, či v Irkutskej oblasti – 30 požiarov s rozlohou viac ako 27.000 hektárov. V niekoľkých ďalších oblastiach evidujú požiare s rozlohou presahujúcou 3000 hektárov.

Na hasení požiarov sa zúčastňuje vyše 5-tisíc ľudí

Na hasení požiarov sa zúčastňuje 5836 ľudí, 966 kusov techniky, 41 lietadiel a ďalších 75 lietadiel situácie sleduje. V súvislosti s lesnými požiarmi vyhlásili výnimočný stav v ôsmich subjektoch Ruskej federácie, špeciálny protipožiarny režim je vyhlásený v 60 subjektoch.

Rusko v posledných rokoch zažíva obzvlášť rozsiahle lesné požiare, ktorých príčinu vidia odborníci v suchých a horúcich letách.

Hasiči stále bojujú proti mohutným požiarom na východe krajiny

Hasiči aj v sobotu napredovali v hasení mohutných lesných požiarov na východe Ruska, kde sú najviac zasiahnuté republika Jakutsko a oblasť Sibír. Informovala o tom tlačová agentúra DPA. Pohotovostné zložky zabránili tomu, aby sa požiare v Jakutsku ďalej šírili, uviedli v sobotu v správe predstavitelia.

Počet požiarov znížili na 38, aj keď ešte stále horí približne 725.000 hektárov lesnatej oblasti. V Jakutsku bol vyhlásený núdzový stav, hoci podľa slov úradov obývané oblasti nie sú ohrozené. Ľuďom odporučili, aby vonku nosili na tvári ochranné masky a dvere aj okná utesnili navlhčenými látkami. Takto sa zastaví prenikanie jedového dymu do domov.

Úrady varovali pred toxickým dymom

Lesné požiare vyčíňajúce v Rusku sú čoraz nebezpečnejšie pre ľudí. Úrady v najviac postihnutých oblastiach Sibír a Jakutsko na východe krajiny varovali v nedeľu obyvateľov vo vyše 50 dedinách pred toxickým dymom.

Dym z požiarov ženie vietor aj do mesta Jakutsk. Obyvatelia zasiahnutých oblastí by preto mali nosiť vonku na tvári ochranné masky a utesniť dvere aj okná navlhčenými látkami, čím zabránia prenikaniu dymu do svojich domovov.

Cez víkend sa situácia zhoršila, hoci protipožiarny zbor predtým oznámil úspechy v hasení požiarov. Fotografie zachytávali hasičov bojujúcich z pôvodnými zdrojmi požiaru, ale aj počas prestávok spiacich v tráve od vyčerpania.

Úrady vyhlásili stav núdze, ale podľa ich slov obytné oblasti v súčasnosti nie sú plameňmi ohrozené. Urobili sa všetky opatrenia, ktoré majú zabrániť v rozšírení plameňov na domy. Požiare vyčíňajú aj v iných častiach Ruska, nielen na východe. Podľa úradu na ochranu lesov do nedele večera bolo uhasených vyše 300 požiarov pokrývajúcich plochu asi 853.000 hektárov.