Požiar, ktorý spustošil historické mesto Lahaina, je už teraz najsmrteľnejší lesný požiar v USA za storočie. Jeho príčina je predmetom vyšetrovania.

Guvernér Josh Green upozornil, že pátranie si vyžiada čas a požiadal o priestor na jeho riadne vykonanie. „Pre tých ľudí, ktorí prišli do Lahainy, pretože sa chceli pozrieť, vedzte, že veľmi pravdepodobne kráčate po iwi,“ uviedol na tlačovej konferencii na Maui, pričom použil havajské slovo pre kosti.

„Kým neskončia, denne nájdu pravdepodobne 10 až 20 ľudí,“ povedal Green v rozhovore pre CBS, ktorý odvysielali v pondelok, a dodal, že to „pravdepodobne bude trvať 10 dní“, no nedá sa to odhadnúť. Keďže sa pomaly darí obnovovať mobilný signál, počet nezvestných podľa neho klesol z vyše dvetisíc na približne 1 300.

Dvadsať psov na vyhľadávanie mŕtvol a desiatky pátračov si razia cestu cez bloky, ktoré ľahli popolom. Do pondelka prehľadali približne 25 % územia, pričom cez víkend to boli len tri percentá, uviedol policajný šéf Maui John Pelletier.

Požiar, ktorý minulý týždeň zachvátil stáročnú Lahainu, zničil takmer všetky budovy v mestečku s 13-tisíc obyvateľmi. V súčasnosti by mal byť podľa predstaviteľov okresu na 85 % lokalizovaný. Ďalší požiar známy ako Upcountry fire je lokalizovaný na 60 %.