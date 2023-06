"Od začiatku vojny sme sa, tak ako iné múzeá, s obavami zaujímali, ako môžeme podporiť našich ukrajinských kolegov. Na jeseň, keď čelili veľkej intenzite konfliktu, sme sa rozhodli podniknúť túto záchrannú akciu," povedala riaditeľka Louvru Laurence Des Carsová.

"Nie je to veľa v mori smútku a pustošenia, ale je to symbol," dodala. Obávali sa najmä krádeží a ilegálneho obchodovania s umeleckými dielami a relikviami, ak by zostali na Ukrajine.

Medzi dielami prevezenými do Louvru je päť byzantských ikon z Múzea Bohdana a Varvary Chanenkovcov v Kyjeve. Budú vystavené v Paríži od 14. júna do 6. novembra.

Štyri z nich zo 6. a 7. storočia pochádzajú z Kláštora svätej Kataríny v Egypte. Piata vznikla v Konštantínopole koncom 13. alebo začiatkom 14. storočia.

Jedenásť ďalších diel patrí "k najtypickejším a najkrehkejším" z ukrajinskej zbierky a budú uložené v depozitári Louvru "až do zlepšenie situácie", povedala Des Carsová.

Ukrajinskú delegáciu vrátane šéfa Múzea Chanenkovcov privítala vlani v októbri, keď Organizácia OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) oznámila, že počas vojny bolo na Ukrajine poškodených 240 lokalít.

V októbri výbuch rakety neďaleko Múzea Chanenkovcov vybil sklá na oknách. Väčšina jeho diel bola presťahovaná do skladu, ale ohrozujú ich výkyvy teplôt spôsobené výpadkami elektriny.

Operáciu na záchranu 16 vybraných umeleckých diel podporil Medzinárodný spolok na ochranu dedičstva v konfliktných oblastiach (ALIPH).