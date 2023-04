Situácia, ktorá sa v 70. rokoch odohrala v londýnskom dome vo štvrti Enfield naháňa hrôzu do dnešných dní. Paranormálne aktivity, ktoré sa rodine stali boli dokonca námetom pre film V zajatí démonov. Čo všetko sa v dome dialo?

Desivý incident, ktorý sa odohral v londýnskom dome sa stal najlepšie zdokumentovaným príbehom paranormálnych javov. Dodnes je známe viacero tvrdení aj iných rodín, ktoré v dome neskôr bývali a uviedli, že sa tam cítili veľmi nepríjemne. Čo všetko sa tam stalo?

V roku 1977 sa začali diať rodine Hodgson, ktorá žila na Green Street v Londýne nepríjemné a desivé udalosti. Janet žila so súrodencami Margaret a Johnym pokojným životom do čias, keď sa domom najprv začali ozývať hlasy. Ako sama spomína, bolo to veľmi nepríjemné. Okrem hlasov boli počuť ozveny, kroky a divné zvuky, ktoré si nevedeli vysvetliť. Keď sa jej však z ničoho nič obmotal záves okolo krku, vedela, že niečo naozaj nie je v poriadku.

Dom na Green Street v Londýne mal byť dejiskom desivých paranormálnych udalostí. Zdroj: facebook

