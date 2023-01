Pápež František pripustil, že katolícki biskupi v niektorých častiach sveta podporujú zákony, ktoré kriminalizujú homosexualitu alebo diskriminujú komunitu LGBTQ ľudí. Takéto postoje však pripísal kultúrnemu prostrediu a uviedol, že biskupi musia prejsť procesom zmeny, aby potom uznali dôstojnosť každého človeka.

"Títo biskupi musia prejsť procesom konverzie (premeny)," povedal František. Dodal, že by mali poskytovať "láskyplnosť, útechu, pretože Boh ju dáva každému z nás".

Približne 67 krajín alebo jurisdikcií po celom svete kriminalizuje konsenzuálnu sexuálnu aktivitu ľudí rovnakého pohlavia, pričom 11 z týchto krajín môže alebo aj udeľuje trest smrti. Uvádza to organizácia The Human Dignity Trust, ktorá pracuje na ukončení takýchto zákonov. Experti tvrdia, že aj keď sa tieto zákony neuplatňujú v praxi, prispievajú k utrpeniu, stigmatizácii a násiliu proti LGBTQ ľuďom.

OSN opakovane vyzvala na okamžité ukončenie platnosti zákonov kriminalizujúcich homosexualitu s tým, že porušujú práva na súkromie a slobodu pred diskrimináciou a sú porušením povinnosti krajín chrániť práva všetkých ľudí bez ohľadu ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu, a to na základe medzinárodného práva.

František označil takéto zákony za "nespravodlivé" a katolícka cirkev môže a mala by pracovať na ich zrušení. "Musí sa to urobiť, musí," dodal. Pápež v utorok v dlhom rozhovore s AP vo svojej rezidencii vo Vatikáne povedal, že treba rozlišovať medzi zločinom a hriechom, pokiaľ ide o homosexualitu. "Byť homosexuálom nie je zločin," uviedol a dodal: "Áno, je to hriech. Dobre, ale v prvom rade rozlišujme medzi hriechom a zločinom."

"Je to tiež hriech nedostatku lásky k blížnemu, jeden k druhému," povedal.