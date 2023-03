Ak nedôjde k náhlym zmenám pápežovho zdravotného stavu, podľa ošetrujúceho personálu by mohol byť prepustený ešte pred veľkonočnou Kvetnou nedeľou, ktorá tento rok pripadá na 2. apríla, napísala ANSA s odvolaním sa na nemenované zdroje z nemocnice.

Rovnaké zdroje dodali, že lekári nateraz vylúčili, že by mal pápež problémy so srdcom alebo zápal pľúc. Ďalšie informácie o pápežovom stave má Vatikán poskytnúť v priebehu štvrtkového dopoludnia. František má cez víkend celebrovať obrady Kvetnej nedele, po ktorej nasleduje rušný Veľkonočný týždeň so sériou cirkevných obradov, ktoré sa tradične konajú na Zelený štvrtok, Veľký piatok, Bielu sobotu a Veľkonočnú nedeľu.

Hovorca Vatikánu Matteo Bruni v stredu oznámil, že 86-ročný pápež František bol prijatý do rímskej nemocnice Gemelli, kde mu diagnostikovali pľúcnu infekciu a vylúčili nákazu koronavírusom. Uviedol tiež, že bude potrebovať niekoľkodňovú liečbu.

Za posledné dva roky sa pápežovmu zdravotnému stavu venuje zvýšená pozornosť - v júli 2021 podstúpil operáciu hrubého čreva a pre chronické bolesti kolena musí často používať invalidný vozík alebo si pri chôdzi pomáhať paličkou. V mladosti odstránili časť pľúc pre infekciu dýchacích ciest, a preto často rozpráva šeptom.

Agentúra Reuters konštatuje, že pápežova hospitalizácia obnovila špekulácie o jeho prípadnej abdikácii zo zdravotných dôvodov. K takémuto kroku pristúpil v roku 2013 len pápež Benedikt XVI. V rozhovore pre talianskojazyčnú švajčiarsku televíziu RSI, ktorý bol odvysielaný 12. marca, pápež František na otázku, čo by viedlo k jeho odstúpeniu, povedal: "Únava, ktoré vám nedovolí vidieť veci jasne. Chýbajúca jasnosť a schopnosť vedieť, ako vyhodnocovať situácie."