Bruni vo vyhlásení uviedol, že 84-ročný pápež František "reagoval dobre" na tento plánovaný zákrok, počas ktorého podstúpil celkovú anestéziu. Nepriblížil však, ako dlho operácia trvala, píše AP. Bruni taktiež nepovedal, či je pápež už pri vedomí, ani ako dlho sa bude zotavovať v nemocnici.

Pápež František zákrok podstúpil z dôvodu abnormálneho zúženia časti hrubého čreva, priblížila AP.

"Operáciu (symptomatickej divertikulárnej choroby hrubého čreva) vykoná profesor Sergio Alfieri. Po operácii bude vydaná nová lekárska správa," informoval Bruni skôr v nedeľu, len niekoľko hodín po tom, ako pápež František oficiálne potvrdil, že v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko.

Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku. Pápež Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, kedy prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier. V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy.

Operácia trvala približne tri hodiny. "Pápežov stav je dobrý, je bdelý a dýcha spontánne," uviedol v pondelok tlačový hovorca Vatikánu Matteo Bruni. Aby nedošlo ku komplikáciám, František strávi v nemocnici zhruba sedem dní, dodal.

O plánovanej operácii informoval Bruni v nedeľu niekoľko hodín predtým, než pápež František oficiálne potvrdil, že v septembri navštívi Slovensko a Maďarsko.

Taliansky premiér Mario Draghi v pondelok adresoval Františkovi "láskavé prianie skorého uzdravenia", píše AFP. Pápežovi poprial "rýchle zotavenie" aj šejk Ahmad at-Tajjib, veľký imám káhirskej mešity al-Azhar a jeden z vysokopostavených svetových predstaviteľov islamu,

Pápež František je hospitalizovaný na desiatom poschodí Gemelliho nemnocnice, kde ležiaval i jeho predchodca Ján Pavol II., ktorý sa podrobil dovedna siedmim operáciám.