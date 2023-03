Pápež František uviedol, že je ochotný navštíviť ukrajinské hlavné mesto Kyjev len v prípade, že pocestuje aj do ruskej metropoly Moskva. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy televízie Sky News.

"Som ochotný ísť do Kyjeva. Chcem ísť do Kyjeva, no pod podmienkou, že pôjdem aj do Moskvy. Pôjdem buď do oboch miest alebo ani do jedného," uviedol František pre argentínsky denník La Nación. Dodal, že svoju cestu do Moskvy nepovažuje za nemožnú.

V rozhovore pre švajčiarsku televíziu RSI zverejnenom tento víkend František deklaroval, že je pripravený na rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o mieri. Uviedol tiež, že vojnu na Ukrajine poháňajú imperiálne záujmy niekoľkých mocností, nielen tej ruskej.

Prečítajte si tiež: