Posledné dni boli pre Macronovcov hektické, novozvolený prezident si však môže konečne vydýchnuť! Týždne predvolebných diskusií a aktívnej predvolebnej kampane zakončil sobotňajšou romantickou prechádzkou na pláži spolu so svojou manželkou Brigitte. V nedeľu odvolili v mestečku Le Touquet-Paris-Plage a večer už na pódiu pod Eiffelovkou ďakovali svojim voličom.

Vo svojej približne dvadsať minút trvajúcej reči poďakoval nielen tým, čo ho volili, lebo súhlasia s jeho názormi, ale aj tým, ktorí ho volili, aby "zahatali cestu extrémnej pravici". "Ďakujem, ďakujem, priatelia!" povedal staronový prezident. Macrona na pódiu pod Eiffelovou vežou držala pevne za ruku jeho štýlová manželka Brigitte. Prvá dáma Francúzska stavila na tmavomodrý kostým s bielymi prvkami a vysokým golierom, čím dokonale ladila s manželom. Outfit Brigitte vyzeral oproti tomu, ktorý mala na sebe počas odovzdávania svojho hlasu vo voľbách, oveľa živšie a štýlovejšie.

Keď sa z reproduktorov začala ozývať hymna Európskej únie Óda na radosť, Macron ju pobozkal na ruku a niečo jej zašepkal do ucha. "Už nie som kandidát, ale som prezident všetkých Francúzov," povedal Macron. Zároveň prisľúbil voličom Marine Le Penovej, že pri vládnutí zohľadní aj ich názor. V príhovore uviedol, že sa bude snažiť o "nezávislejšie Francúzsko a silnejšiu Európu", pričom zdôraznil aj zelené smerovanie krajiny. Francúzom prisľúbil "novú éru".

Romantická prechádzka pred voľbami

Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte sa v sobotu, deň pred voľbami, išli ruka v ruke prejsť na pláž v Le Touquet na severe Francúzska. Staronový prezident si na pláž obliekol obyčajné džínsy a teplákovú mikinu tematicky vo farbách Francúzska. Svoj vzhľad doplnil šiltovkou a slnečnými okuliarmi. Brigitte sa rovnako, ako to bolo na pódiu pod Eiffelovkou, so svojím manželom zladila. Oblečené mala rifle a rifľovú bundu so zlatými gombíkmi. Dvojicu na pláži zastavovali voliči, s Macronom sa fotili a zaželali mu veľa šťastia vo voľbách. Ako sa zdá, čerstvý vzduch pred voľbami obom veľmi pomohol a nasledujúci deň už boli v plnej sile pripravení plniť si svoje povinnosti. Paparaci fotografie z prechádzky nájdete v našej galérii.

