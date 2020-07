Štyri osoby boli prevezené do okolitých nemocníc a zvyšných ošetrili na mieste, povedal pre denník Der Tagesspiegel hovorca berlínskych hasičov. Ako spresnil, vo filiálke poštovej banky v budove nákupného centra Karstadt na námestí Herrmannplatz použila štvorica útočníkov veľké množstvo dráždivej chemickej látky a následne z miesta činu utiekla.



Polícia na Twitteri uviedla, že išlo o lúpežné prepadnutie. To, či si muži so sebou odniesli z banky aj finančnú hotovosť, nebolo bezprostredne známe. Budovu nákupného centra prehľadali príslušníci špeciálnych zásahových jednotiek.





Internetové vydanie denníka B.Z. informovalo, že neznámi páchatelia prepadli vozidlo na prepravu peňazí. Polícia však túto informáciu zatiaľ nepotvrdila.