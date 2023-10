V piatok o tom informovala rozhlasová stanica France Info s tým, že vo väčšine týchto budov sa počas prázdnin okolo Sviatku všetkých svätých uskutoční dezinsekcia. V súvislosti s výskytom ploštíc nájdených na sedadlách v prostriedkoch hromadnej dopravy, čakárňach, či kinách a nemocniciach bolo na piatok zvolané medzirezortné rokovanie.

Jeho cieľom bolo nájsť "rýchlu a účinnú" reakciu na tento fenomén - výskyt ploštíc totiž u časti obyvateľstva Francúzska vyvoláva paniku. Vláda, ktorá sa snaží situáciu upokojiť, tento týždeň znova pripomenula dôležitosť prevencie. Zároveň poukázala na to, že správy o výskyte ploštíc sa vo viacerých prípadoch nepotvrdili.

🪳🇫🇷 "College Joséphine Baker", a secondary school in #Marseille, has had to close its doors due to a significant #bedbug infestation this week, as #France grapples with a recent surge in the unwelcome insects pic.twitter.com/GrlLmWk2ED