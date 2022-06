Tak toto prehnali! Aktuálny Summit G7 rokuje aj o ochrane klímy. Lenže to, čo urobili politici, viacerých riadne naštvalo. Toto ste už prehnali, odkázali im.

Aj keď svetoví politici veľmi radi hovoria o ekológii, o zelenej planéte, chcú zlepšiť klímu a znížiť uhlíkovú stopu, niekedy sa chovajú úplne inak ako oduševnene rozprávajú.

Dôkazom je aj aktuálny summite G7, ktorý má na programe aj debaty o ochrane klímy. Lenže, ako upozornil portál Politico, usporiadatelia prepravovali novinárov na miesto stretnutia vojenským vrtuľníkom. Ide o helikoptéru Sikorsky CH-53, ktorej spotreba je až tisíc litrov na hodinu! A vrtuľníkom neleteli iba novinári, ale aj samotní lídri. Možno aj počas letu preberali možnosti zníženia uhlíkovej stopy a dumali, ako zlepšiť životné prostredie na naše planéte.

Spotrebu vojenského vrtuľníka pre názornosť opísal denník Štandard takto: Ak vlastníte úsporný dieselový automobil so spotrebou päť litrov paliva na sto kilometrov a denne najazdíte v priemere päťdesiat kilometrov, čo zhruba predstavuje európsky štandard, objem paliva, ktorý spotreboval vrtuľník, vám vystačí až na štyristo dní!

Samit lídrov najsilnejších ekonomík sveta G7 v Bavorsku sprevádzali protesty. Zdroj: Getty Images, TASR

Usporiadatelia vysvetľovali, že helikoptéru nasadili kvôli demonštrácii. Protesty odporcov summitu síce neboli až také početné, ako sa čakalo, napriek tomu skomplikovali dopravu. Lenže napriek tomu sa okamžite ozvali kritici letov vrtuľníkom. „Vojnové zóny, prírodné katastrofy, doprava. Existuje mnoho dobrých dôvodov, prečo môžu novinári, inak nehodní prepravy vzduchom, do vrtuľníka. Päťminútový let k vyhláseniu lídrov G7 o udržateľnej infraštruktúre ale jedným z nich nie je,“ napísalo Politico.

Lídri skupiny G7 a spoločná fotografia na zámku Elmau. Zdroj: Markus Schreiber

Kontroverzný let prišiel v čase, keď politici Spojených štátov, Veľkej Británie, Francúzska alebo Nemecka oznámili plán minúť 600 miliárd dolárov na udržateľné projekty. „Voľby, ktoré urobíme teraz, podľa mňa nastavia kurz pre budúce generácie,“ vyhlásil americký prezident Joe Biden.

Nemecký kancelár Olaf Scholz zase objasnil, že naďalej chce, aby skupina G7 bola základom krajín chrániacich globálnu klímu. „Máme rozdielne cesty, ale cieľ máme rovnaký. Chceme byť do polovice storočia klimaticky neutrálnymi krajinami. Nemecko to chce dosiahnuť do roku 2045,“ povedal.

Lenže kázať o ochrane klímy a pritom cestovať vrtuľníkom s vysokou spotrebou alebo súkromnými lietadlami, ako sa stalo už aj v minulosti, vyvoláva nevôľu a nedôveru. A nielen bežných ľudí.

Europoslanec Michal Wiezik tiež kritizuje správanie politikov na summite G7. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Na zarážajúce konanie sme sa pýtali aj slovenského europoslanca, vedca, vysokoškolského pedagóga a ekológa Michala Wiezika. „Platí to, čo vždy: politici majú ísť príkladom, v opačnom prípade podkopávajú kredibilitu svojho rozhodovania a strácajú dôveru verejnosti. To nepomáha napĺňaniu náročných klimatických cieľov," komentoval situáciu náš europoslanec.