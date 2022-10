Svetové organizácie zaoberajúce sa zdravím ľudí a zvierat, potravinami a životným prostredím, v pondelok predstavili svoj prvý spoločný akčný plán zameraný na rozpoznanie a riešenie ďalších potenciálnych pandémií.

Tri organizácie pod záštitou OSN, medzi ktoré patrí Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Program pre životné prostredie (UNEP), sa spojili so Svetovou organizáciou pre zdravie zvierat (WOAH), aby vypracovali spoločný akčný plán Jedno zdravie (One Health), ktorý je zameraný na "vytvorenie rámca na integráciu spôsobov a možností, ktorými by sa dalo lepšie predchádzať, predpovedať, detegovať a reagovať na zdravotné hrozby".

Nový plán by mal podľa zapojených organizácií zlepšiť "zdravotný stav ľudstva, živočíchov, rastlín a životného prostredia".

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dúfa, že tento päťročný plán zlepší spoluprácu a koordináciu medzi jednotlivými krajinami a "posilní celosvetovú obranyschopnosť proti takým epidémiám a pandémiám, ako je pandémia koronavírusu". WHO tiež pripomenula, že až 75 percent rozširujúcich sa nákazlivých chorôb má pôvod u zvierat.

V akčnom pláne sa uvádza, že ekonomický progres sa často dosahuje na úkor ekosystémov, zdravého životného prostredia a dobrého zaobchádzania so zvieratami. Očakáva sa, že svetová populácia v roku 2023 narastie až na osem miliárd, čo bude podľa AFP predstavovať pre prírodu obrovskú záťaž.

"Pandémie sa v budúcnosti budú objavovať častejšie, šíriť rýchlejšie, ničiť svetovú ekonomiku a zabíjať ešte viac ľudí, než covid," upozornili organizácie. Dodali, že takémuto scenáru by sa dalo predísť "zmenou prístupu k životnému prostrediu a riešeniu šírenia chorôb".