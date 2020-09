Pandémia uvrhla do chudoby milióny detí: Teraz im hrozí KRUTÁ budúcnosť!

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 a súvisiace obmedzenia v oblasti pohybu osôb uvrhli na svete do chudoby ďalších 150 miliónov detí. Vyplýva to zo štvrtok zverejnenej analýzy Detského fondu OSN (UNICEF) a neziskovej organizácie Save the Children (Zachráňme deti), o ktorej informovala agentúra AFP.