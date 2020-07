Nemecké ministerstvo zahraničných vecí v utorok občanom odporučilo, aby sa vyhli cestám do troch oblastí Španielska, v ktorých zaznamenali nárast počtu prípadov nákazy novým koronavírusom.

Odporúčanie sa vzťahuje na Katalánsko vrátane metropoly Barcelona a ďalšie španielske autonómne spoločenstvá Aragónsko a Navarra. Všetky tri oblasti ležia na severovýchode krajiny.

Ministerstvo zahraničných vecí v Berlíne neodporúča nemeckým občanom cestovanie do týchto oblastí, pokiaľ to nie je nevyhnutné. Svoje rozhodnutie zdôvodnilo vysokým počtom infikovaných a zavedením lokálnych reštriktívnych opatrení. Návštevníci z Nemecka nemajú podľa agentúry DPA nárok na odškodnenie za zrušené zájazdy v uvedených troch španielskych regiónoch. Cestujúci prichádzajúci do Nemecka z týchto oblastí sa musia dať otestovať na prítomnosť koronavírusu.

Varovanie nemeckého ministerstva zahraničných vecí sa nevzťahuje na španielsky ostrov Malorka a Kanárske ostrovy, ktoré sú vyhľadávanými dovolenkovými destináciami, pripomína DPA. Katalánsko v utorok zaznamenalo 1055 nových prípadov nákazy ochorením COVID-19 a 22 úmrtí, informoval na svojej webovej stránke denník El Periódico de Catalunya. Od začiatku pandémie v Katalánsku podľa regionálneho ministerstva zdravotníctva zaznamenali viac ako 92.300 prípadov nákazy.

Podobné varovania pred cestovaním do niektorých oblastí Španielska vydalo už viacero Európskych krajín vrátane Veľkej Británie, Francúzska, Fínska a Nórska.

