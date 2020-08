Zdravotný stav kritika Kremľa Alexeja Navaľného, ktorý sa po pravdepodobnej otrave nachádza v nemocnici v ruskom meste Omsk, je podľa nemeckých lekárov vhodný na letecký transport do Nemecka, kde mu má byť poskytnutá patričná starostlivosť.

OTRAVA Navaľného: Nemeckí lekári sú ochotní previezť ho do Berlína, TU je dôvod!

Informovala o tom v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie nezávislej organizácie Cinema for Peace, ktorá lietadlo s lekármi do Ruska vyslala.

"Od nemeckého tímu lekárov sme počuli, že sú schopní a ochotní previezť pána Navaľného do Berlína a že je to aj želaním jeho rodiny," uviedla Cinema for Peace.

"Ruskí predstavitelia uviedli, že s nemeckými lekármi konzultovali, že preňho (Navaľného) nie je bezpečné cestovať. To nie je pravda," dodali aktivisti zo spomínanej organizácie.

Nemecko vyslalo v piatok ráno do ruského mesta Omsk záchranárske lietadlo, ktoré malo Navaľného vyzdvihnúť.

Lekári v nemocnici v Omsku prevoz opozičného politika odmietli, pričom uviedli, že nie je v súčasnosti možný z dôvodu jeho nestabilného zdravotného stavu.

Nemeckí lekári však po tom, ako ich k Navaľnému pustili, konštatovali, že jeho prevoz je možný.