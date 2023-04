Krajský súd v Česku rieši skutočne otrasný prípad. Dvojica mužov mala v kukuričnom poli znásilniť mentálne retardovanú ženu. Muži sa obhajujú tým, že žena sex chcela dobrovoľne. Je to ale skutočne tak?

"Obžalovaní si boli vedomí toho, že poškodená je mentálne retardovaná a nie je schopná klásť odpor. Prvý obžalovaný ju zavliekol do poľa, kde ju donútil vyzliecť a potom ju znásilnil, zatiaľ čo druhý obžalovaný strážil. Potom sa vymenili. Poškodená plakala, ale zo strachu z nich sa nedokázala vzmôcť na odpor,“ povedal štátny zástupca.

Podľa výsledkov znaleckého skúmania žena trpí po tomto incidente úzkostnou poruchou ako reakciou na prežitú traumu. "Má strach z ľudí, nikam nechodí sama, necháva sa doma zamykať a spoza okna pozoruje okolie, či sa tam neobjavia obžalovaní,“ upozornil žalobca.

„Nie je pravda, že by sme ju ťahali, išla sama, naozaj“ dušoval sa jeden z obžalovaných. “Mali sme tak hodinu do finišu, keď tam prišla. Mala zvláštne oči,“ opisoval situáciu s tým, že mu potom mala žena ponúknuť orálny sex. "Keď som odchádzal, volala tu na spoluobžalovaného, ​​nech ide za ňou,“ dodal.

Druhý z obžalovaných si údajne všimol, že jeho kolega so ženou zmizol v poli. Po návrate sa mu mal muž zveriť, že došlo k orálnemu sexu. On sám potom odišiel za ženou do poľa, kde sa situácia opakovala. „Nijak som sa jej nedotýkal,“ dušoval sa.

Psychiatrička tvrdí, že muži "nechápali, čo robia". Podľa nej obžalovaní muži nie sú dostatočne inteligentní na to, aby situáciu pochopili. Privolaný znalec však naopak povedal, že nie je potrebné byť vybavený vysokým intelektom, aby človek poznal, či takéto sexuálne správanie je vhodné, alebo nie. "Ich intelektové schopnosti dostačovali na to, aby vedeli, že situácia nie je adekvátna,“ podotkol.

Mužom hrozí až 12 rokov za mrežami.