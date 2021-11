Do rodinného domu okamžite vyrazili zdravotníci aj policajti! Opitý 29-ročný muž brutálne napadol svoju babičku a ešte jednu ženu. Na pomoc musel priletieť aj vrtuľník.

Opitý muž v nedeľu dopoludnia brutálne napadol svoju babičku a ešte jednu ďalšiu ženu. Obe utrpeli vážne zranenia a skončili v nemocnici. Po starenku musel prísť vrtuľník. Informoval o tom portál novinky.cz.

K útoku došlo v malej obci blízko Horažďovíc. Osemdesiatjedenročná žena utrpela mnohopočetné zranenia v oblasti hrudníka, brucha a hlavy. Vrtuľník ju transportoval do plzenskej fakultnej nemocnice.

Druhú pacientku, dcéru seniorky, so zranením hlavy a horných končatín previezla sanitka na chirurgiu do Strakoníc. Podľa neoficiálnych informácií išlo o matku útočníka. Polícia to však nechcela potvrdiť ani vyvrátiť.

Súťaž Zdroj: archív

Čo presne brutálnemu napadnutiu predchádzalo, stále vyšetrujú policajti. Zatiaľ k prípadu uviedli, že útočník, ktorého na mieste zadržali, bol pod vplyvom alkoholu a nafúkal dve a pol promile.