Pri vyšetrovaní niekoľkých opatrovateľských domov v Rumunsku, podozrivých z týrania a podvýživy bezmocných klientov, vychádzajú najavo ďalšie hrozné skutočnosti. Celkom zdravého seniora vraj priviedla „starostlivosť“ jedného z „domovov hrôzy“ do hrobu iba za desať dní.

Do domu Lu'Min v Sâncraiu de Mureș priviezla žena, ktorá nechcela uviesť svoje meno, svojho otca v celkom dobrom stave. Čoskoro potom jej však zavolali, že sa nakazil koronavírusom. O jej otca malo byť podľa personálu dobre postarané, no o desať dní zomrel. Keď jej otcovo telo ukázali v márnici, nemohla veriť vlastným očiam. „Keď otca odviezli do márnice, už bol oblečený a umytý. Ale divili sme sa, ako má skrivené nohy. Myslím si, že otec zomrel v bolestiach,“ povedala žena televízii Antena 3 CNN.

Dôchodcovia a postihnutí prežívali v domove Lu'Min v Sâncraiu de Mureș v otrasných podmienkach. Zdroj: CRJ

Ešte v polovici júla bola v domove Lu'Min kontrola, ktorá žiadne pochybenia nenašla. Nasledujúci deň však prišla neohlásená návšteva z neziskovej organizácie CRJ, ktorá odhalila, že niektorých zverencov držia v pivnici v otrasných podmienkach.

Obchod s ľuďmi aj zneužívanie

Tri iné „domovy hrôzy“ sa už niekoľko týždňov vyšetrujú, dvadsiatka ľudí z dvoch organizovaných skupín bola obvinená z obchodovania s ľuďmi a ďalších zločinov. „Zneužívali ľudí s postihnutím či inak zraniteľných," konštatovala agentúra pre vyšetrovanie organizovaného zločinu (DIICOT). Klientov skrývali pred kontrolami a poberali ich dôchodky či dávky, zdravších nútili k otrockej práci a inšpektorov sociálnej starostlivosti podplácali.

V stredu inšpekcia odhalila zlé podmienky v piatom domove. V meste Pitești tiež personál potajomky držal troch seniorov v nevyhovujúcom prostredí v pivnici. „Inšpektori oznámili, že ľudia sú zoslabnutí a sťažujú sa na nedostatok jedla,“ cituje server Agerpres z vyhlásenia prefektúry. Klienti tiež nesmeli telefonovať so svojimi blízkymi.

