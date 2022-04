Poľsko varuje, že Rusko na Ukrajine postupne nastoľuje "totálnu vojnu". Vo štvrtok na to po návrate z Kyjeva upozornil poľský prezident Andrzej Duda, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a PAP.

Duda po návrate do Poľska uviedol, že do konca svojho života nezabudne na to, čo videl v zbombardovanom ukrajinskom meste Boroďanka severozápadne od Kyjeva. Situácia v tomto meste je podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ešte oveľa horšia, ako v neďalekej Buči, kde po odchode ruských vojakov našli ukrajinské orgány telá mŕtvych civilistov.

Podľa slov poľského prezidenta je Kyjev pripravený na obranu. "Keď ste v Kyjeve a pozeráte na jeho ulice, môžete si byť absolútne istý, že je pripravený brániť sa do úplného konca," uviedol Duda. Dodal, že pri návšteve naňho hlboko zapôsobilo "nesmierne odhodlanie ukrajinských obrancov bojovať za svoju vlasť".

Duda spoločne s prezidentom Litvy Gitanasom Nausédom, Estónska Alarom Karisom a Lotyšska Egilsom Levitsom navštívili v stredu v Kyjeve svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského. Poľský prezident podľa vlastných slov dúfa, že táto návšteva bola viditeľným znakom ich solidarity s Ukrajinou.