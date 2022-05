Masaker, ktorý sa nedávno odohral a základnej škole v meste Uvalde v americkom štáte Texas, sa do histórie zapísal ako najkrvavejší incident na americkej škole od roku 2012. 19 detí a 2 učiteľky kruto zahynuli pod rukou iba 18-ročného strelca, ktorý sa rozhodol pomstiť svoje trápenia na nevinných deťoch.

Otec 18-ročného vraha, ktorý na texaskej základnej škole v Uvalde zastrelil 19 malých detí a 2 učiteľky povedal, že by bol radšej, keby jeho syn radšej zastrelil jeho. Informoval o tom Blesk s odvolaním na The New York Post.

42-ročný muž, ktorý sa volá rovnako ako jeho syn, teda Salvador Ramos, sa od krvavého incidentu objavil prvýkrát na verejnosti. Po tvári mu stekali slzy a na verande svojho domu objímal jedného zo svojich priateľov. Otec mladého vraha nemôže uveriť tomu, čo sa stalo. "Nikdy by som nebol čakal, že môj syn urobí niečo také," povedal Salvador Ramos.

"Mal radšej zabiť mňa," vyhlásil otec vraha, ktorý príšerné udalosti už z hlavy nikdy nedostane. Za streľbu, ktorú spustil na nevinné deti jeho syn, sa ospravedlňoval.

Miestnym médiám opísal udalosti, ktoré sa odohrávali v poslednej dobe. Posledný mesiac vraj so svojím synom čas veľmi netrávil. Na vine bola jeho práca, kvôli ktorej musel tráviť veľa času mimo Uvady.

Jeho syn bol podľa svojho otca dobrým človekom, ktorého ale v škole šikanovali kvôli jeho oblečeniu. Aj preto tam mladík často nechodil. "Ľudia ho často obťažovali," priznal jeho otec.

V osudný deň 18-ročný Salvador Ramos postrelil svoju starú mamu do tváre. Následne vbehol do základnej školy a tam streľbou rozpútal peklo. Prečo si za obete vybral práve malé deti, stále nie je jasné. Strelec na mieste zahynul po zásahu člena pohraničnej hliadky.