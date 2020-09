Americký prezident Donald Trump, ktorý mal vo vopred nahranom videoposolstve predniesť ako prvý zástupca spomedzi 193 členských štátov OSN svoj príhovor, tak však nakoniec prekvapivo nespravil. Namiesto neho vystúpila zástupkyňa veľvyslankyne USA pri OSN Cherith Normanová Chaletová, informovala agentúra DPA.

Generálny tajomník OSN António Guterres vyzdvihol na úvod prínos OSN, ktorú založilo v roku 1945, po druhej svetovej vojne, 50 krajín sveta. "Nikdy v moderných dejinách neprešlo toľko rokov bez vojenskej konfrontácie medzi hlavnými mocnosťami," poznamenal. Šéf OSN zároveň vyzval na posilnenie medzinárodnej spolupráce. "Dnes máme nadbytok multilaterálnych výziev a deficit multilaterálnych riešení," vyhlásil. Dôležitá je podľa jeho slov efektívna spolupráca naplnená víziami a ctižiadostivosťou, ktorá umožní čeliť problémom, akými sú klimatická zmena, nerovnosti i znevýhodňovanie žien a pomôže tiež bojovať proti nenávisti a chudobe.

Normanová Chaletová ocenila činnosť OSN, no zároveň hovorila o potrebe reforiem vo vnútri organizácie, chýbajúcej transparentnosti a zraniteľnosti OSN voči autokratickým režimom. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 mal prístup do priestorov OSN v New Yorku len jeden zástupca z každej členskej krajiny. Jednotliví prezidenti či premiéri zaslali vopred nahrané videá s príhovormi.

OSN pri príležitosti svojho výročia zároveň zverejnila výsledky globálneho prieskumu uskutočneného na vzorke viac ako milión ľudí, ktorý spustila v januári. "V čase súčasnej krízy COVID-19 je okamžitou prioritou pre väčšinu respondentov lepší prístup k základným službám - zdravotnej starostlivosti, zdravotne vyhovujúcej vode, hygiene a vzdelaniu," uvádza OSN. Medzi ďalšie dôležité body patrí podľa opýtaných väčšia medzinárodná solidarita a väčšia podpora pre najviac zasiahnuté krajiny.