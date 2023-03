Najlepšou herečkou sa stala Michelle Yeohová.

Fraser, ktorý má americké i kanadské občianstvo, bol Oscarom ocenený za stvárnenie obézneho muža vo filme Veľryba (The Whale).

Malajzijčanka Yeohová sa stala prvou Ázijčankou, ktorá získala Oscara pre najlepšiu herečku, píše AP. Ocenili ju za jej rolu vo filme Všetko, všade, naraz režisérov Dana Kwana a Daniela Scheinerta.

Snímka Všetko, všade, naraz bola na 95. ročníku cien AMPAS nominovaná dovedna v 11 kategóriách, z ktorých zvíťazila v siedmich. Dvojica Kwan a Scheinert získala cenu v kategórii réžia.

Za tento istý film (Všetko, všade, naraz) získali Oscara i Američan vietnamského pôvodu Ke Huy Quan, ktorého ocenili ako najlepšieho herca vo vedľajšej úlohe, a Američanka Jamie Lee Curtisová, ktorá sa stala najlepšou herečkou vo vedľajšej úlohe.

Of all the universes, we live in the one where Michelle Yeoh makes history as the first Asian woman to win the Best Actress Oscar—love that for us! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/Nb5CvKIwew