Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že v rámci vyšetrovania z roku 2020 viac ako tri desiatky spevákov, tanečníkov, hudobníkov, učiteľov spevu a zamestnancov v zákulisí uviedli, že počas troch desaťročí boli svedkami alebo zažili nevhodné správanie Plácida Dominga, v súčasnosti 83-ročného.

Žena, ktorej identita zostala utajená, v rozhovore pre televíziu La Sexta uviedla, že Domingo sa jej údajne chcel dotýkať a pri inej príležitosti sa ju vraj pokúsil pobozkať. K incidentom došlo začiatkom 21. storočia, informuje TASR.

Žena objasnila, že k prvej udalosti tohto druhu došlo počas skúšky, keď sa jej Domingo pred kolegami spýtal: "Počúvaj, môžem dať ruku do jedného z tvojich pekných vreciek? Mala som na sebe nohavice s vyšívaným zadným vreckom," povedala žena, ktorá v danom okamihu nevedela, ako zareagovať.

Dodala, že Dominga nenahlásila ani svojim šéfom ani úradom. "Je to Domingo. Je nedotknuteľný," dodala. Reuters požiadal Domingových agentov o komentár, ktorý však zatiaľ neposkytli. Vyšetrovanie Amerického spolku hudobných umelcov (AGMA) v roku 2020 dospelo k záveru, že Domingo sa správal nevhodne.

Domingo vtedy vo svojom vyhlásení uviedol, že rešpektuje rozhodnutie žien prehovoriť a že ho "skutočne mrzí bolesť", ktorú im spôsobil. Všetky tieto zistenia podnietili Španielsko, aby v divadlách financovaných z verejných zdrojov zrušilo plánované vystúpenia tenoristu, ktorý sa medzičasom stal barytonistom. Plánované Domingove vystúpenia zrušili aj viaceré americké inštitúcie vrátane Metropolitnej opery v New Yorku a opery v San Franciscu.

Okrem toho Domingo odstúpil z funkcie generálneho riaditeľa losangeleskej opery, v ktorej sa interným vyšetrovaním zistilo, že desať obvinení vznesených proti nemu je "dôveryhodných". Žiadne z týchto obvinení nevyústilo do súdneho konania.

V rozhovore pre španielsky denník El Mundo z januára roku 2022 Domingo poprel, že by niekoho obťažoval, a povedal, že sa cíti byť odsúdený verejnou mienkou za to, že sa neozval. Vyšetrovanie AGMA bolo podľa neho čiastočné a obsahovalo len málo konkrétnych faktov. Domingo sa v júni vrátil do Španielska, aby sa - po takmer rok a pol trvajúcej absencii - zúčastnil na charitatívnom koncerte. Vystupoval aj v iných krajinách.