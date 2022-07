Čo chce Putin dosiahnuť?

Rusko údajne nechce anektovať Ukrajinu, vyhlásil Putin, ktorý dokonca celú vojenskú inváziu nenazýva okupáciou.

Západné krajiny preto varoval, aby Ukrajine nepomáhali a nepriamo sa vyhrážal použitím jadrových zbraní.

Podľa USA je zámerom ruskej invázie zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve.

AUTENTICKÉ zábery z horiaceho nákupného centra v Kremenčuku, ktoré zasiahli ruské rakety

Situáciu sledujeme ONLINE:

7:10 Ukrajina zhromažďuje miliónové bojové sily vybavené západnými zbraňami s cieľom opätovne dobyť juh krajiny obsadený ruskou armádou. Uviedol to ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov pre britský denník The Times, od ktorého správu v pondelok TASR prevzala. Podľa ministra nariadil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ozbrojeným silám, aby opätovne dobyli pobrežné oblasti, ktoré sú životne dôležité pre hospodárstvo krajiny.

6:20 Ukrajina vyzvala civilistov v Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na juhu krajiny, aby sa urýchlene evakuovali, pretože ukrajinské ozbrojené sily tam pripravujú protiútok. Ukrajina stratila kontrolu nad väčšinou oblasti, vrátane jej rovnomenného hlavného mesta, v prvých týždňoch po ruskej invázii. Informovala o tom agentúra Reuters.

3:35 Ukrajina vyjadrila v nedeľu "hlboké sklamanie" z rozhodnutia Kanady vrátiť opravenú turbínu používanú pre plynovod Severný prúd 1 (Nord Stream 1) vedúci z Ruska do Nemecka. Informovala o tom agentúra Reuters. Ukrajinské ministerstvá energetiky a zahraničných vecí vyzvali kanadskú vládu, aby zmenila svoje rozhodnutie. Vrátenie turbíny by podľa ich vyhlásenia znamenalo prispôsobenie sankcií uvalených na Moskvu "rozmarom Ruska".

2:10 Počet ukrajinských detí zapísaných do škôl v Poľsku by sa v budúcom školskom roku mohol zdvojnásobiť na najmenej 400.000. Očakáva to poľské ministerstvo školstva, uviedol v nedeľu ukrajinský spravodajský server Jevropejska pravda. Server citoval vyjadrenie poľského ministra školstva Przemyslawa Czarneka, podľa ktorého sa budú školáci zúčastňovať na výučbe online z Ukrajiny aj osobne, informovala TASR na základe správy denníka The Guardian.