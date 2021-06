Pomaly, ale isto sa na Slovensku vraciame "do normálu". Väčšina okresov je už žltá alebo oranžová, niektoré sú dokonca už v zelenej farbe. Aktuálne informácie o všetkom, čo sa deje DOMA a VO SVETE, vám prinášame ONLINE.

AKTUÁLNA SITUÁCIA NA SLOVENSKU

Na Slovensku bolo zatiaľ potvrdených 391 248 prípadov nákazy.

Za štvrtok (17. 6.) pribudlo 38 pozitívne testovaných PCR testami.

Spolu máme 12 460 (+ 14) obetí.

Zelených okresov už bude šesť, najviac bude žltých. Zdroj: MZ SR

AKTUÁLNA SITUÁCIA VO SVETE

Počet nakazených: 178 603 683

Počet úmrtí: 3 866 967

Počet vyliečených: 163 124 786

______________________________________________________________________________

7:25 Holandsko od 26. júna uvoľní takmer všetky epidemiologické reštrikcie vrátane povinného nosenia rúšok. V platnosti ostane len zachovávanie 1,5-metrových vzájomných rozstupov. Oznámil to v piatok holandský premiér Mark Rutte. (tasr)

7:00 Aj keď je očkovanie účinným nástrojom proti šíreniu koronavírusu, nie je to všeliek a štát by mal aktuálnu lepšiu situáciu využiť na konsolidáciu zdravotníckych kapacít a prípravu preventívnych opatrení. V diskusii na TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.

6:45 Palestínska samospráva zrušila dohodu, na základe ktorej jej mal Izrael dodať približne milión dávok vakcín proti covidu. Palestínčania by v priebehu tohto roka vrátili Izraelu rovnaký počet očkovacích látok, ktoré majú dostať z iných zdrojov. (tasr)